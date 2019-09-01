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حزب سوداني: الترشيحات الوزارية تجاوزت المعايير المتفق عليها

منذ يوم
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حزب سوداني: الترشيحات الوزارية تجاوزت المعايير المتفق عليها

اعتبر حزب الأمة القومي في السودان، الأحد 1 سبتمبر ، أن الترشيحات الوزارية لتشكيل الحكومة "لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها"، وتقوم على المحاصصة الحزبية.


وأضاف نائب رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر، في بيان: "نبدي أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي تم الدفع بها لرئيس الوزراء، بواسطة لجنة الترشيحات (تابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير)، تكرار لذات المنهج السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين".

وتابع: "عليه نؤكد أن ما تم عبر محاصصات حزبية، دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة".

واشار: "أظهرت عمليات التقييم افتقار بعض المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع".

ودعا إلى أن تخضع الترشيحات للمراجعة والإصلاح، مع الالتزام الصارم بالمعايير المتفق عليها.
وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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