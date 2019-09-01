اصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص فى العياط

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منذ يوم

أصيب 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص فى منطقة العياط ، اليوم الأحد 1 سبتمبر مما أدى إلى توقف حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط بوقوع حادث مرورى، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.