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مصرع صاحب منحل عسل فى حريق اندلع بمنحله بالدقهلية

منذ يوم
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مصرع صاحب منحل عسل فى حريق اندلع بمنحله بالدقهلية

 لقى صاحب منحل عسل ، اليوم الأحد 1 سبتمبر ، حتفه فى حريق اندلع بالمنحل الخاص به نتيجة اختناقه بالدخان.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز أجا يفيد بنشوب حريق بمنحل عسل بقرية برج النور بنطاق المركز ، ونتج عنه وفاة المواطن "يوسف يوسف إبراهيم ثعلب"، صاحب المنحل، 28 عاما، مقيم بقرية برج النور، وذلك نتيجة اختناقه بالدخان.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أجا المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر بالتفاصيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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