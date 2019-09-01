مصرع عروسين وأخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروسة وعم العريس ، اليوم الأحد 1 سبتمبر ، أثناء توجههم لحفل الزفاف بقرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بعد انقلاب سيارتهم في طريق المنصورة المحلة.

جرى نقل مستقلي السيارة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وهم "سارة.ج.إ"، 18 سنة، وزوجها "محمد.م.ا"، 19 سنة، وشقيقة العروسة "زينب"، 15 سنة، وعم العريس ويدعى "البادي إلا أنهم توفوا جميعا داخل غرفة الإفاقة.

وأكد تقرير مفتش الصحة وجود كسور وكدمات وسحجات وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات