تونس.. انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة بشكل رسمي اليوم الاثنين، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1550 مراقبا لمراقبة الحملات الانتخابية ومدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية، كما خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع فى مختلف الدوائر بالخارج لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل للتصويت.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى17 نوفمبر المقبل، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى فى 25 يوليو الماضى، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها فى 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.