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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة المُحتلة

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 404
الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة المُحتلة

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 12 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة الخليل، وطالبا جامعيا واحدا من رام الله، ومواطنين اثنين من كل من قلقيلية وبيت لحم.

وتشهد الضفة الغربية حملات مداهمات واعتقالات يومية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى إطار ممارستها العدوانية اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وتُشير إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إدارى (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبى عاجل.

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