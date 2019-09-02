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لافروف: 1.5 لاجئ سوري عادوا لبلادهم منذ بدء الحرب في 2011

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 357
لافروف: 1.5 لاجئ سوري عادوا لبلادهم منذ بدء الحرب في 2011

أشار وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، إلى أن نحو 1.5 مليون لاجئ عادوا إلى بلادهم منذ بدء الصراع هناك.

وحسب لافروف، فإن عدد العائدين من لبنان والأردن كبير للغاية، حيث يعود أكثر من ألف شخص يوميًا، لقد عاد حوالي 400 ألف شخص منذ يوليو 2018، وإذا نظرنا إلى فترة الصراع، الذي يستمر منذ عام 2011، فقد عاد نحو مليون ونصف مليون لاجئ.

وأضاف الوزير الروسي: تتمثل الصعوبات في المقام الأول، في عدم اهتمام معظم الدول الغربية بما يكفي لتهيئة الظروف على الأرض لعودة اللاجئين، وعلى الرغم من العقبات التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع، فإننا مع شركائنا في صيغة أستانا، مع تركيا وإيران، نبذل كل ما في وسعنا تشكيل اللجنة الدستورية التي تناسب الجميع، وتبقى الآن أسم واحد أو أسمان.

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى أن بلاده، تعتبر المنطقة التي تنشئها تركيا في سوريا لتأمين مصالحها الأمنية، شرعية تماما.

 

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