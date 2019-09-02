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أسرى سجن مجدو يناشدون المؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانبهم

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 435
أسرى سجن مجدو يناشدون المؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانبهم

طالب الأسرى الأشبال في سجن مجدو اليوم الاثنين، المؤسسات الإنسانية والحقوقية، إلى ضرورة الوقوف إلى جانبهم لمواجهة ظروف اعتقالهم الصعبة.

وحسب نادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال ما تزال تعتقل 220 أسيرا من الأشبال في معتقلات "عوفر" و"الدامون" و"مجدو" ويعيشون في ظروف لا إنسانية، ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي المنافي للأعراف والمواثيق الدولية.

ومن جانبه قال الأسير المحرر "أنس عدنان حمارشة" (17 عاما)، لحظة الإفراج عنه بالأمس بعد اعتقال سنتين: الأسرى الأشبال يعيشون في ظروف لا إنسانية وقاهرة بسبب سياسة العقاب التعسفي بحقهم من عزل وحرمانهم من الزيارة، وتعرضهم لأساليب تعذيب قاسية خلال التحقيق حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف حمارشة: بعد انتهاء التحقيق مع حمارشة، لم يتلق العلاج المناسب لوضعه الصحي، خلال احتجازه في قسم الأطفال بمعتقل مجدو.

 

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