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المرزوقي يُعلنها.. أولويتي العودة لمُحاربة الفساد

منذ 18 ساعة
عدد القراءات: 369
المرزوقي يُعلنها.. أولويتي العودة لمُحاربة الفساد

أكد الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي"، المرشح للرئاسيات المقررة في سبتمبر المقبل، على أن أول مشروع قانون سيطرحه على البرلمان التونسي، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو مشروع للعودة للحرب على الفساد.

وحسب المرزوقي، فإن رئيس الجمهورية له المبادرة التشريعية، وأنا كل مبادراتي التشريعية ستكون لضرب الفساد الذي يستنزف البلاد بكيفية رهيبة، مُشيرًا إلى أن أول  مشروع جاء به الباجي قايد السبسي، هو المصالحة مع الفاسدين، أما أنا فأول مشروع سأطرحه عل البرلمان هو عودة الحرب ضد الفساد.

وتابع المرزوقي: لي مجموعة من مشاريع القوانين لابد أن تكون جاهزة لتنظيم مستقبل تونس، في مواجهة المشكلة الكبرى المتمثلة في التغير المناخي، مثل قانون للماء، وقانون للبذور، وقانون للبحر، ولا أتصور أن يرفض البرلمان قوانين تنقذ تونس.

واختتم تصريحاته قائلاً: الرئيس هو الشخص الذي يجب أن يكون قدوة في التصرف في المال العام، وهذه وظيفة قمت بها ونجحت فيها، ولزام علي العودة لتركيز فكرة غريبة عن تونس والعالم العربي، هي أننا بحاجة لرئيس قدوة، وليس رئيس قائد.

يُجدر الإشارة إلى أن المرزوقي يسعى إلى العودة إلى قصر قرطاج ثانية، بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من ديسمبر 2011 وحتى ذات الشهر من عام 2014، لتحقيق حلمه برؤية تونس متقدمة.

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