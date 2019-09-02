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رفض دعوى "العتال" ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك

منذ 15 ساعة
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رفض دعوى "العتال" ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك

رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من هانى العتال، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته ورئيس نادي الزمالك، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية لرفعها من غير ذي صفة.

وتضمنت عريضة الدعوى التي حملت رقم58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد دعا الجمعية العمومية لانتخاب أمين صندوق و3 أعضاء لمجلس الإدارة فى الإنتخابات التكميلية على مقاعد مجلس الإدارة وفقا للائحة الجديدة التى اعتمدتها الجمعية العمومية للنادى وأقرتها اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وتقدم للانتخابات التكميلية على منصب الصندوق الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين خلفا للدكتور حازم ياسين الذى توفاه الله بعد صراع مع المرضى ولعضوية المجلس الثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح والذين فازوا بالتزكية.

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