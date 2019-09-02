Responsive image

23º

3
سبتمبر

الثلاثاء

26º

3
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
     منذ 7 ساعة
  • نصرالله: لن نسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان بعد الآن
     منذ 11 ساعة
  • نصرالله: رسالتنا لإسرائيل واضحة "إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ستكون في دائرة الاستهداف"
     منذ 11 ساعة
  • نصرالله: تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد
     منذ 11 ساعة
  • نصرالله: المقاومة عملت في النهار وعلى مقربة من الحدود وأصابت الهدف بشكل واضح
     منذ 11 ساعة
  • نصرالله: العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:02 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

البرلمان العربي يدعو "هندوراس" و"ناورو" للتراجع عن قرارهما بشأن القدس

منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 317
البرلمان العربي يدعو "هندوراس" و"ناورو" للتراجع عن قرارهما بشأن القدس

وجه البرلمان العربي، رسائل مكتوبة، إلى جمهورتي "هندوراس"، و"ناورو" لمراجعة مواقفهم من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال البرلمان العربي في بيان، اليوم، الاثنين 2 سبتمبر ، أن الرسائل تضمت "رفض قرار "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)" ، مؤكدا أنها قرارات "غير مسؤولة وتمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا".

واشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017م، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers