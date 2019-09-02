البرلمان العربي يدعو "هندوراس" و"ناورو" للتراجع عن قرارهما بشأن القدس

وجه البرلمان العربي، رسائل مكتوبة، إلى جمهورتي "هندوراس"، و"ناورو" لمراجعة مواقفهم من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال البرلمان العربي في بيان، اليوم، الاثنين 2 سبتمبر ، أن الرسائل تضمت "رفض قرار "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)" ، مؤكدا أنها قرارات "غير مسؤولة وتمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا".

واشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017م، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.