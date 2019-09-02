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"الوفاق" تعلن تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بطرابلس

منذ 15 ساعة
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"الوفاق" تعلن تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بطرابلس

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين 2 سبتمبر ، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس حتى "إشعار آخر"؛ لـ"ظروف أمنية".

وقال نصر شائب العين، رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة للوزارة، في رسالة إلى شركات الطيران العاملة بليبيا، نشرتها الصفحة الرسمية لإدارة مطار معيتيقة على "فيس بوك" ،"نظرا للظروف الأمنية بمطار معيتيقة الدولي، تقرر تعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار اعتبارا من يوم الأمس (الأحد) إلى حين إشعار آخر".

وتعتبر رسالة مصلحة الطيران المدني الإعلان الرسمي لتعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، فيما سبقها إعلان شركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة، الأحد، استئناف رحلاتها من مطار مصراتة (غرب طرابلس) نتيجة إغلاق "معيتيقة".

والأحد، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مطار معيتيقة الدولي، مساء السبت، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال.

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