Responsive image

24º

3
سبتمبر

الثلاثاء

26º

3
سبتمبر

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.
     منذ 6 ساعة
  • نصرالله: لن نسمح لإسرائيل بانتهاك سيادة لبنان بعد الآن
     منذ 10 ساعة
  • نصرالله: رسالتنا لإسرائيل واضحة "إذا اعتديتم فإن كل حدودكم وجنودكم ستكون في دائرة الاستهداف"
     منذ 10 ساعة
  • نصرالله: تعمدنا أن نرد بالنهار وليس الليل وفي عمق العدو وأصبنا الهدف بكل تأكيد
     منذ 10 ساعة
  • نصرالله: المقاومة عملت في النهار وعلى مقربة من الحدود وأصابت الهدف بشكل واضح
     منذ 10 ساعة
  • نصرالله: العدو الإسرائيلي سحب كل جنوده من المنطقة الحدودية واليوم رجعوا على استحياء
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:02 صباحاً


الشروق

5:27 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:21 مساءاً


العشاء

7:51 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 322
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الاثنين 2 سبتمبر ، في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

والمصابين هم: شادي محمد سامح ٢٥ سنة ضابط شرطة، مصاب بحروح وسحجات، إنجي وجيه نزيه ٣٩ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد ٥٣ سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد نصر فرغلي ٣٠ سنة مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.

كما تم نقل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصابا بكسر مضاعف بالذراعين وغيبوبة، وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة باشتباه كسر مضاعف بالحوض وغيبوبة وجرح قطعي بالقدم الأيمن، ماريان عاطف تادروس ١٩ سنة مصابة بجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي محافظة المنيا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers