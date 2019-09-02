إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان، اليوم الاثنين 2 سبتمبر ، في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة نقل بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

والمصابين هم: شادي محمد سامح ٢٥ سنة ضابط شرطة، مصاب بحروح وسحجات، إنجي وجيه نزيه ٣٩ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، آمال كوسته عياد ٥٣ سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد نصر فرغلي ٣٠ سنة مصابا بجروح وسحجات بالوجه والذراعين.

كما تم نقل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصابا بكسر مضاعف بالذراعين وغيبوبة، وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة باشتباه كسر مضاعف بالحوض وغيبوبة وجرح قطعي بالقدم الأيمن، ماريان عاطف تادروس ١٩ سنة مصابة بجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي محافظة المنيا.