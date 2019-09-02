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شاهد: حزب الله ينشر فيديو استهداف الآلية الإسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1836
شاهد: حزب الله ينشر فيديو استهداف الآلية الإسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"

نشر حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين 2 سبتمبر ، مشاهد بثتها قناة المنار ، لاستهداف الألية الإسرائيلية عند طريق ثكنة مستوطنة "أفيفيم" المحتلة من الكيان الصهيوني شمال فلسطين، مؤكدا قتل وجرح من فيها.

ويظهر في المقطع ، عربة نقل 
"إسرائيلية" تعبر على طريق المستوطنة، ويلفت متحدث بالمقطع المصور إلى أن العربة تحمل 8 جنود من قوات لاحتلال مع عتادهم الكامل ، وبعد لحظات يقوم الحزب باستهداف العربة بصاروخ من نوع "كورنيت" ويتبعه صاروخ آخر "لتثبيت تدمير الهدف".

ووفق المقطع المصور، فإن المسافة الفاصلة عن مكان استهداف العربة تقدر بكيلو ونصف عن الحدود الفاصلة، و4 كيلو من نقطة الرماية نحو الهدف.

 

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن الكيان الصهيوني ، عدم وقوع أية إصابات جراء العملية التي نفذها "حزب الله" على الحدود اللبنانية، مشيرا أنه رد بإطلاق 100 قذيفة.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في بيان أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

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