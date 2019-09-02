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اقتحام وحشي لسجن "جلبوع" واعتداء وتنكيل بالأسرى

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 366
اقتحام وحشي لسجن "جلبوع" واعتداء وتنكيل بالأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الاثنين 2 سبتمبر ،  في بيان لها ، بأن سجن جلبوع تعرض لاقتحام وحشي، لم يحدث من قبل وفقا لشهادات الأسرى، حيث تم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي استفزازي.

وقالت الهيئة، أن الأسرى تفاجأوا في ساعات الفجر الأولى باقتحام وحدات القمع الخاصة "متسادا" و"درور" و"اليمام" للسجن، وتحديدا لغرف الأسرى في قسمي 5 و1، حيث دخلت بأعداد كبيرة ومارست كل أشكال العنف والهمجية، مشيرة إلى أن الاقتحام لم يحدث بهذا الشكل منذ سنوات.

وكشفت الهيئة أن هذا الاقتحام ممنهج ويقوده المدعو شارون، وهو ضابط إسرائيلي متطرف كلف مؤخرا بقيادة منطقة الشمال في إدارة سجون الاحتلال، ويعمل في ذات الاتجاه الذي يعمل عليه المتطرفان بينت واردان، حيث يتعامل مع الأسرى بحقد وعنصرية، ودائما يتطاول عليهم وعلى شعبنا.

وأضافت أن "هناك جملة من الإجراءات العقابية فرضت على الأسرى في السجن، حيث تم إغلاق عدد من الغرف، ومصادرة المراوح والبلاطات وكل الأجهزة الكهربائية، كما تم إلقاء المواد الغذائية والتموينية على الأرض وخلطها ببعض".

وحذر الأسرى، إدارة السجن أنه في حال تكرار الاقتحام وممارسة هذه الهمجية، سيكون هناك تصعيد في كل الأقسام، وسيتم إحراق كافة غرف السجن.

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