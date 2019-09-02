مصرع 15 سودانيًا في حادث سير وإصابة 22 آخرين

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أعلنت المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان ، الإثنين 2 سبتمبر ، مصرع 15 شخصًا وإصابة 22 في حادث مروري بولاية النيل الأبيض جنوب ولاية الخرطوم.

وأوضحت ، إن الحادث وقع بالطريق السريع لولاية النيل الأبيض إثر تصادم حافلتين.