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مصرع 15 سودانيًا في حادث سير وإصابة 22 آخرين

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 240
مصرع 15 سودانيًا في حادث سير وإصابة 22 آخرين

أعلنت المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان ، الإثنين 2 سبتمبر ، مصرع 15 شخصًا وإصابة 22 في حادث مروري بولاية النيل الأبيض جنوب ولاية الخرطوم. 

وأوضحت ، إن الحادث وقع بالطريق السريع لولاية النيل الأبيض إثر تصادم حافلتين.

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