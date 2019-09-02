لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الإثنين 2 سبتمبر ، خلال بيان ألقاه الحريري أمام الصحفيين، حالة طوارىء اقتصادية في البلاد.



ومن البنود التي تضمنها البيان، التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى خفض عجز الكهرباء والإسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب.

ونفى الحريري في حديثه للصحفيين فرض أي ضرائب جديدة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى "التعالي على الخلافات السياسية والشخصية من أجل توحيد الجهود في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019 وز