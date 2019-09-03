مصدر سوداني يكشف عن حكومة حمدوك

كشف مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير، عن تشكيلة حكومة حمدوك السودانية، التي من المُقرر أن يُعلن عنها اليوم الثلاثاء.

وحسب المصدر، فإن حمدوك أكد أن التاريخ قاطع لإعلان التشكيلة الحكومية، لاسيما وأن الاتحاد الإفريقي سينظر غدا في قرار العقوبات الذي اتخذه أخيرا، للضغط على جيش السودان لتسليم السلطة.

وفي تصريحاته لـ"روسيا اليوم"، أشار المصدر إلى أن هناك توافقا تاما بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة، حيث تمت تسمية محمد عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وعمر منيس لوزارة مجلس الوزراء.

وبين الأسماء المقترحة:

-وزارة الخارجية: أسماء محمد عبد الله (من اختيار حمدوك)

-وزارة المالية: إبراهيم البدوي

-وزارة الصحة: أكرم التوم

-وزارة التعليم العام: محمد الأمين التوم

-وزارة الصناعة: طارق عبد السلام أبو العلا (مرشح تجمع المهندسين)

-وزارة الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

-وزارة الري: ياسر عباس النو

-وزارة الزراعة: عيسى عثمان شريف (من اختيار حمدوك)

-وزارة الثروة الحيوانية: خديجة محمد خير (من اختيار حمدوك)

-وزارة مجلس الوزراء: السفير عمر منيس (كان من ضمن المرشحين لتولي منصب وزارة الخارجية)

-وزارة البنى التحتية: هاشم الطاهر شيخ طه (من اختيار حمدوك وتم اختياره بناء على الكفاءة وتحقيقا للتوازن المناطقي)

-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: لينا الشيخ محجوب

-وزارة العدل: محمد عبد السلام

-وزارة الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

-وزارة التعليم العالي: انتصار صغيرون

-وزارة الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح

-وزارة الحكم الاتحادي: عمر علي جماع (مرشح من اختيار حمدوك من الإداريين)

-الشؤون الدينية: الزين مفرح

وحسب رؤية حمدوك، فإن بعض الوزارات تحتاج إلى "وزراء دولة"، وبينها وزارات الخارجية، الصناعة والتعدين، الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، البنى التحتية