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أنصار الله تستهدف أهدافًا عسكرية بـ"مطار نجران"

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 278
أنصار الله تستهدف أهدافًا عسكرية بـ"مطار نجران"

استهدفت قوات جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الثلاثاء، دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي جنوب السعودية.

وحسب المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد "يحي سريع"، فإن القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ بالستية نوع بدر 1على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى، مؤكدًا على أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية، وتسببت في تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأشار سريع، إلى أن الاستهداف يأتي ردا على جرائم التحالف وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ الخميس الماضي، عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف "كي تو" على مرابض الطائرات الحربية والأباتشي بمطار نجران الإقليمي.

 

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