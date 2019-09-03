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حماس: ابناء شعبنا لن يتركوا الأسرى وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 158
حماس: ابناء شعبنا لن يتركوا الأسرى وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر ، 
الاحتلال الصهيوني من مواصلة إجراءاتها القمعية بحق الأسرى في السجون مؤكده علي أن ، أبناء شعبنا البطل لن يتركوا الأسرى وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين في بيان صحفي، تعقيبًا على الوضع الصحي الحرج للأسير "بسام السايح" ومواصلة عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإضراب عن الطعام، "المقاومة ما زالت على عهدها بوعد الحرية للأسرى. وأضاف "يتهدد الموت حياة الأسير "بسام السايح" بعد أن استفحل المرض في جسده بعد سنوات الأسر والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، وهنا نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، فمواصلة اعتقاله تعني الحكم عليه بالموت داخل السجون، وخروجه لأبناء شعبنا شهيدا".

وطالب دودين "أبناء شعبنا بالوقوف إلى جانب عائلات الأسرى المضربين عن الطعام، فقد أصبحت حياة عدد منهم في خطر بعد الإضراب المتواصل لمدة تزيد على الشهرين، مثل الأسير "حذيفة حلبية" والأسير "طارق قعدان"، ومعهم 6 أسرى أمضوا أكثر من شهر في الإضراب".

ودعا المؤسسات والهيئات الحقوقية لسرعة التحرك ورفع ملف الأسرى المرضى والمعتقلين الإداريين للمؤسسات الحقوقية الدولية".

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