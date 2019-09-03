انحيازا للاحتلال.. "فيس بوك" تهدد شبكة فلسطينية

أوضحت شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر ، إن إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هددت من خلال إشعارٍ وصل الصفحة والمشرفين عليها، بحذف صفحتها، ووقف نشرها على الموقع ، وذلك ضمن حملة من الضغوط التي تمارس على المحتوى الفلسطيني، خاصة في أعقاب التغطية الإخبارية التي قامت بها شبكة قدس خلال الأيام القليلة الماضية للأحداث على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، واستخدام كلمة "حزب الله" في إطار متابعة الأحداث.

واشارت إلى أنها تعرضت سابقا للتحريض، ومحاولات بالحذف والإيقاف، من خلال حذف حسابات المسؤولين بالصفحة فضلا عن حذف عددٍ من المنشورات والمحتوى.

واعتبرت الشبكة رسائل التهديد بمثابة انحيازٍ واضح من فيسبوك، واستهدافٍ للإعلام الفلسطيني، واستجابة للاحتلال الصهيوني الذي يسعى لطمس صورة فلسطين الكاملة.

وأضافت :" التهديدات المؤخرة ما هي إلا مقدمة لإجراءات أكبر تشمل حذف الصفحات الفلسطينية والعربية وحجبها، بعيدًا عن حرية الرأي والمهنية التي يزعمها الفيسبوك".