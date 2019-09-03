"الوفاق" تناشد مجلس الأمن حظر قصف المنشآت المدنية

ناشدت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، الثلاثاء 3 سبتمبر ، في بيان لها ، مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرارات تحظر قصف المنشأت المدنية ، وذلك في ظل استهدافات متكررة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مطار معيتيقة الدولي، المدني الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة من يستهدف المنشأت المدنية، وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية، ردعا له ولغيره على ارتكاب مثل هذه الافعال وضمانا لسلامة وحماية المدنيين



وأوضحت أن هذه الهجمات تكررت لأكثر من 11مرة على مطار معيتيقة، وكل تلك الأعمال موثقة لدى الوزارة.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق.