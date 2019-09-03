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المعلمين السودانيين" ترفض قرار رئيس الوزراء باستئناف الدراسة

منذ 8 ساعة
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المعلمين السودانيين" ترفض قرار رئيس الوزراء باستئناف الدراسة


أعلنت لجنة "المعلمين السودانيين"، أمس الإثنين 2 سبتمبر ، عن رفضها لقرار رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي قبل منتصف سبتمبر الجاري. 

وقالت لجنة "المعلمين" أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين السودانيين، في بيان "نرفض قرار وزارة التربية والتعليم ونطالب بمراجعته وإلا سيضطر المعلمون لمناهضته".

وأوضحت اللجنة أن "هناك حقائق بين أيدي رئيس الوزراء "عبد الله حمدوك" تتمثل في أن رموز النظام السابق لا يزالون يسيطرون على مفاصل وزارة التربية والتعليم وهم من زينوا لرئيس الوزراء اتخاذ هذا القرار المعيب".

وأضافت "لا زالت مشكلات انعدام الخبز والوقود والمواصلات ماثلة، وبسببها حدثت مجزرة (مدينة) الأبيض في يوليو الماضي"، مشيره إلى "فقدنا عددا كبيرا من المدارس جراء السيول والأمطار وهي تحتاج إلى معالجة".

وأكدت اللجنة على أن "البيئة المدرسية متردية في جل المدارس، إضافة إلى عدم توفر المقومات اللازمة للعملية التعليمية من كتب وغيرها".
وفي وقت سابق الإثنين، وجه رئيس الوزراء، "حمدوك"، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات البلاد بحد أقصى 15 سبتمبر، في قرار يعد من اولى قراراته منذ توليه رئاسة الوزراء.

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