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قرار بوقف كل أعمال البناء بحي وسط الإسكندرية

منذ 8 يوم
عدد القراءات: 1277
قرار بوقف كل أعمال البناء بحي وسط الإسكندرية

أصدر رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف جميع أعمال البناء بنطاق الحي، لحين فحص جميع التراخيص.

وأوضح بيان صادر عن الحي، أن القرار يأتي بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض مالكي العقارات بحي وسط، بمخالفة رخص البناء الممنوحة لهم.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البنائية، طبقا لما جاء بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

ووجه رئيس حي وسط، إدارات "الهندسية، المتابعة، إشغال الطريق" للمرور على جميع مناطق وأقسام وشياخات الحي، لإيقاف جميع أعمال البناء، ومتابعة ورصد أي أعمال مخالفة تنفيذًا للقرار.

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