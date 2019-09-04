حماس: تنياهو المهزوم يحاول أن يرمم صورته باقتحام الخليل والحرم الابراهيمي

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ، إن اعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو نيته اقتحام مدينة الخليل والحرم الابراهيمي، هو تعدي صهيوني صارخ على مشاعر كل الأمة الإسلامية، باقتحام واحدة من رموزها الدينية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن نتنياهو المهزوم يحاول أن يرمم صورته عبر هذا السلوك الاستعراضي باقتحام مدينة خليل الرحمن.

وأضاف أن زيادة تجرأ الاحتلال على انتهاك المقدسات، نتيجة مساعي بعض الجهات في الإقليم للتطبيع مع الاحتلال.

وشدد قاسم، على أن الخليل والقدس وكل مدن فلسطين ، ستبقى عربية خالصة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في تغيير هويتها ولا تاريخها ولا انتمائها للأمة.

ومن جهته، عبّر نشطاء وتجمعات مناهضة للاستيطان عن رفضهم لزيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة، واقتحامه للمسجد الإبراهيمي.

وطالب تجمع المدافعون عن حقوق الإنسان أهالي الخليل بالتعبير عن رفضهم وغضبهم لزيارة نتنياهو إلى الخليل، باعتبار الزيارة داعمة للمستوطنين، ورسالة تستهدف التّأكيد على يهودية المدينة.

ودعا سكان البلدة القديمة وشارع الشهداء وتل الرميدة وواد الحصين ومنطقة حارة جابرة والسلايمة وواد الغروس برفع الأعلام الفلسطينية على أسطح البيوت.

واعتبر التجمع أنّ هذا النّشاط الفلسطيني، بمثابة الرفض للزيارة التي وصفت بالتدنيسية للخليل، ورفضًا للمساس بهوية الخليل الفلسطينية العربية الإسلامية، ورفضًا للاحتلال.

من جانبها، طالبت أوقاف الخليل المواطنين بشد الرحال إلى المسجد الإبراهيمي والتواجد داخله، للتصدي لاقتحامه من جانب نتنياهو.