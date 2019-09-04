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  • الاحتلال يحوّل مدينة #الخليل الى ثكنة عسكرية لحماية اقتحام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمدينة
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تجديد حبس متهم بالانضمام لـ"وايت نايتس" 15 يومًا

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 59
تجديد حبس متهم بالانضمام لـ"وايت نايتس" 15 يومًا

أمرت  نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس "م. د" من مشجعي نادي الزمالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ألتراس وايت نايتس.

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