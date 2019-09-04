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خطة أمريكية كندية لتوطين 100 ألف فلسطيني.. لماذا؟

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 142
خطة أمريكية كندية لتوطين 100 ألف فلسطيني.. لماذا؟

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، الأربعاء 4 سبتمبر ، عن تفاهم أمريكي كندي لإعادة توطين 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، في إطار الخطة الصهيوأمريكية "صفقة القرن".


وأوضح المصدر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التفاهم يقضي باستقبال 40 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.


ونقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول، قوله، إن تفاهمات أمريكية أيضا مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

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وأضاف المصدر، أن التفاهمات الدولية، تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد، والتي تنشط في أماكن تجمع اللاجئين الفلسطينيين.

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