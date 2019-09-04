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نتنياهو خلال اقتحامه للمسجد الإبراهيمي: هذه المدينة لن تكون نظيفة من اليهود سنبقى بالخليل للأبد (شاهد)

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 108
نتنياهو خلال اقتحامه للمسجد الإبراهيمي: هذه المدينة لن تكون نظيفة من اليهود سنبقى بالخليل للأبد (شاهد)

زعم رئيس وزراء الكيان الصهيوني ، بنينامين نتناهو اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ، خلال اقتحامه الاستفزازي لمشاعر المسلمين بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة ،  إن "هذه المدينة لن تكون نظيفة من اليهود، وسنبقى في الخليل إلى الأبد".

 

وأضاف نتنياهو خلال زيارته الأولى لمدينة الخليل منذ 20 عاما، والتي تزامنت مع الذكرى الـ90 لثورة البراق وطرد اليهود من المدينة، أن "اليهود ليسوا أغرابا في الخليل وسيبقون فيها للأبد"، مدعيا أنه "لم يأت لطرد أحد من المدينة، كما أن أحدا لا يمكنه طرد اليهود منها".
 

وسبق اقتحام نتنياهو بوقع قصير رئيس الكنيست يولي ادلشتاين ورئيس كيان الاحتلال  رؤوفين ريفلين، واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل، رفضا لتدنيس قادة الاحتلال للمدينة والمسجد الإبراهيمي.


وكانت قوات الاحتلال كثفت منذ صباح الأربعاء، من تواجدها بالخليل، قبيل اقتحام نتنياهو".

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