غدا.. الإعلان عن تشكيل حكومة السودان

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان ، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ، أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة سيجري الخميس، وذلك بعد "اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية".



وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، إن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيعلن حكومته غدا (الخميس) خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء".



والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير".



وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أن اجتماع عقده المجلس السيادي استمع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل فى بعض الوزارات، التي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة.