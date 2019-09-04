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اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الإحتلال

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 166
اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الإحتلال

وقعت مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ، مواجهات مختلفة بين الشباب الفلسطيني وقوات الإحتلال الصهيوني ، على مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل المحتلة رفضاً لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة.

وقام الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة على الحجاز العسكري الذي أقيم على مدخل شارع الشهداء.


 
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باب الزاوية في مدينة الخليل وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ، كما اغلق العديد من اصحاب المحال التجارية محالهم، في مناطق باب الزاوية ومدخل شارع الشهداء وشارع واد التفاح في الخليل.

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