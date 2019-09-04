السراج: العمل السياسي لا يعني التوقف عن دحر عدوان حفتر

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء 4 سبتمبر ، خلال اجتماعه، مع الصادق الكحيلي، رئيس مجلس النواب، المنعقد في العاصمة طرابلس (غرب)، وعدد من أعضاء المجلس، إن "العمل السياسي وجلسات الحوار والتشاور لا تعني التوقف عن مقاومة عدوان قوات (خليفة) حفتر، ودحره".



وأضاف السراج، أن "مشروع الدفاع عن النفس حق.. العدوان الواقع على العاصمة هو محاولة لإعادة الساعة إلى الوراء، وتَحَكُّم شخص مهووس (يقصد حفتر) بالسلطة، على مقدرات البلاد".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس؛ مقر حكومة الوفاق؛ ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.