بحر: الخليل مدينة فلسطينية للأبد ونتنياهو وكيانه إلى زوال

قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح صحفي مساء الأربعاء -تعقيبا على اقتحام نتنياهو المسجد الإبراهيمي: إن حكومة الاحتلال الصهيوني تجر المنطقة إلى حرب دينية ، مؤكدا علي أن مدينة الخليل ستبقى مدينة فلسطينية خالصة إلى الأبد وجزءا لا يتجزأ من فلسطين التاريخية التي يحميها شعبها البطل ومقاومته الباسلة بالأرواح والدماء، وأن نتنياهو وكيانه المصطنع إلى زوال قريب بإذن الله.

وحذر بحر الاحتلال من اللعب بالنار، مشددا على أن نتنياهو سيكون أول من يحترق بالنار التي ستطيح بحكومته وكيانه الغاصب الذي تأسس على القتل والإجرام والإرهاب وسفك الدماء.



ودعا بحر إلى انتفاضة شعبية فلسطينية عارمة لحماية المقدسات ولجم مخططات الاحتلال.

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الصهيوني السافر على المسجد الإبراهيمي الشريف والمقدسات الفلسطينية.

واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المسجد الإبراهيمي في الخليل، بعد ساعات من اقتحام مماثل من رئيس الكيان الصهيوني روبين ريفلين، في استفزاز للفلسطينيين الذين نددوا بعملية الاقتحام.

وخلال اقتحامه، جدد نتنياهو توجهاته الاستيطانية قائلاً: "لن تكون (الخليل) خالية من اليهود.. سنبقى بها إلى الأبد"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.