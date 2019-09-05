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الأمن الأردني يقمع اعتصاما للمعلمين أمام مقر الحكومة (شاهد)

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 131
الأمن الأردني يقمع اعتصاما للمعلمين أمام مقر الحكومة (شاهد)

أفادت نقابة المعلمين الأردنية ، عبر فيسبوك، أن الأمن اشتبك مع المعلمين على الدوار الخامس، قرب مقر الحكومة ، كما قمعت الأجهزة الأمنية الأردنية، الخميس 5 سبتمبر ، معلمين حاولوا تنفيذ اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، ظهرا، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف علاوة مهنية بنسبة 50%.

ودعت نقابة المعلمين الأردنيين منتسبيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى التجمع عند الدوار الرابع بعمان، حيث يقع مقر الحكومة، "وعدم الرجوع مهما كانت العقبات ولو سيرا على الأقدام، مع التأكيد على أن لا حياد عن المكان المعلن عنه".


وهتف معلمون، مخاطبين وزير الداخلية سلامة حماد "يا سلامة يا حماد..رئيسك واحد كذاب".."يا حجايا نام وارتاح..رح نواصل الكفاح"، "على الرابع على الرابع".

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