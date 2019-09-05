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حماس: رهان الاحتلال على تقسيم المسجد الأقصى خاسر وسيفشله شعبنا

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 143
حماس: رهان الاحتلال على تقسيم المسجد الأقصى خاسر وسيفشله شعبنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن تجديد قادة الاحتلال دعواتهم السافرة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وإشرافهم وتأييدهم للاعتداءات اليومية عليه، هي مخطط فعلي يسعون لتنفيذه على الأرض بدون مواربة أو تردد ، مشيرا إلي أن العمليات الفدائية الأخيرة تؤكد استعداد شعبنا الدائم للدفاع عنه بأروحنا ودمائنا وممتلكاتنا، فهو خط أحمر لا يمكننا تقبل أي مساس به.


وأكد بدران في تصريح صحفي أن دعوات وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان إلى تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، دليل على أن الاحتلال وقادته عاجزون عن قراءة دلالة العمليات الفدائية والمواجهات والهبات الشعبية الأخيرة التي انطلقت دفاعا عن المسجد الأقصى.
وشدد على أن شعبنا سيتمكن من إفشالها كما أثبت ذلك عبر كل معاركه البطولية التي حمت المسجد الأقصى وحفظت هويته العربية والإسلامية.

ونوه بدران بأن رهانات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى إرضاء لتوجهات قادته وأحزابه المتطرفين، هي رهانات خاسرة.

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