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مصرع شخصين واصابة 6 فى حادث تصادم بالوادى الجديد

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 161
مصرع شخصين واصابة 6 فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقي شخصين مصرعهما واصيب 6 آخرين ، اليوم الخميس 5 سبتمبر ،  فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الداخلة بلاط بمحافظة الوادي الجديد. 

 
  وجري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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