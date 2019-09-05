نقابة الصحفيين التونسيين تطالب قناة العربية بالاعتذار

طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، قناة العربية بالاعتذار، بعد بثها الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 تقريرا قالت النقابة إنه موجه ويمس بصورة تونس ويحتوي على أضاليل .

وقالت النقابة إن التقرير الذي دام دقيقتين ونصف شارك في إعداده الصحفي عمار الهندي، يحتوي على مغالطات عديدة تمس جوهر العمل الصحفي .

وقال البيان إن تقرير العربية افتقر "للمصداقية كما تضمن تزييفا لشهادات المستجوبين ومسا من صورة تونس عامة ومواطني منطقة الذهيبة خاصة".



واعتبرت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "بأن القول بأن منطقة الذهيبة هي العمق الاستراتيجي لتنظيم داعش الإرهابي في تونس هو أمر مغلوط ومرفوض وموجه لخدمة أجندات سياسية إقليمية".

كذلك انتقد البيان اعتبار أن أكثر من 90 في المئة من سكان ذهيبة يمتهنون التهريب، هو تشويه مرفوض لسكان المنطقة وهو مخالف لكل المواثيق الأخلاقية المهنية وروح العمل الصحفي المرتكز إلى الأمانة والنزاهة والتعلق بالحقيقة.