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"هآرتس": سببان وراء هبوط متكرر لطائرة إماراتية في "إسرائيل"

منذ 36 دقيقة
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"هآرتس": سببان وراء هبوط متكرر لطائرة إماراتية في "إسرائيل"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس 5 سبتمبر ، أن طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة موانئ دبي العالمية- وصلت إلى "تل أبيب" آخر مرة، الأحد الماضي، وأمضت عدة ساعات في مطار بن غوريون قبل أن تغادره.

وقبل الزيارات الثلاث الأخيرة الأسبوع الماضي، وصلت الطائرة إلى "إسرائيل" قبل شهرين، وقبل ذلك مرة أخرى، العام الماضي.

وأشارت "هآرتس" إلى أن سببين محتملين قد يفسران كثافة هذه الزيارات، أولهما أن شخصاً من أقارب إحدى الشخصيات السياسية البارزة بالإمارات يتلقى علاجاً في "إسرائيل".

وعن السبب الثاني، ذكَّرت "هآرتس" بتقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أفاد بأن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، زار "إسرائيل" من قبلُ، لتطوير العلاقات في مجال الأعمال.

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