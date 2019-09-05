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مصرع وإصابة 4 أثر انهيار منزل بالدقهلية

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 42
مصرع وإصابة 4 أثر انهيار منزل بالدقهلية

لقي شخصين مصرعهما فيما اصيب 2 أخرين  نتيجة انهيار منزل مكون من 4 طوابق بميت العامل بأجا بحافظة الدقهلية.

انتقل مدير الأمن وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان انهيار العقار، وتبين اختفاء الدور الأرضي تحت الأرض، بينما باقي الأدوار بها ميول خطيرة على منزل مجاور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض ونقلتهما سيارتا الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج، وبعد 4 ساعات من البحث تمكنت القوات من استخراج جثة سيدة عجوز من تحت الأنقاض.

وقال مصدر طبي إن مستشفى أجا استقبل كلًا من «فنارة. ع. ا»، 22 سنة، وأصيبت بكسور في القدمين، و«أمل. ع. ح»، 55 سنة، وأصيب بكدمات شديدة واشتباه بكسر في الركبة، ووصلت في وقت لاحق جثة سيدة عجوز تدعى «كاميليا إبراهيم الدوسي»، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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