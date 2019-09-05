مصرع 4 واصابة 8 في حادثين منفصلين

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 3 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «جمصة- المنصورة»، اليوم الخميس 5 سبتمبر ، أثناء توجههم لحضور حفل زفاف شقيق المتوفاة.

وبالفحص تبين مصرع «شروق. ي. ز»، 16 سنة، طالبة ومقيمة بكفر الغاب التابعة لمحافظة دمياط، وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط.



وفي حادث منفصل ، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، مساء الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق الداخلة- بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

نتج عن الحادث مصرع روجينا محمد كامل مجاهد، محمد كامل مجاهد، سميرة سالم مبروك، وأصيب كل من حنان أحمد محمد، عمر محمد عمر، محمد أحمد محمد، مروان محمد عمر، أحمد محمد سيد، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.