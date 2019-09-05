طيران "الوفاق" يستهدف آليات تابعة لحفتر جنوب طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ، عقيد طيار محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن طيرانها الحربي نفذ الخميس 5 سبتمبر ، 5 طلعات قتالية استهدفت قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر بمنطقة العربان جنوبي مدينة غريان جنوب طرابلس.



وقال قنونو إن "سلاح الجو نفذ اليوم (الخميس) وبالتنسيق مع قيادة العمليات خمس طلعات قتالية، استهدفت فلول وآليات تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر بمنطقة العربان" ، بينها مدرعتين إماريتين ، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوء حذر منذ أكثر من أسبوع وسط تحشيد لكلا الطرفين، وفق مراسل الأناضول.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، صدّ هجوم لقوات حفتر على غريان، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر.

جدير بالذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر بدون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات الوفاق في 26 يونيو/ حزيران الماضي.