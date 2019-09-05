مصرع سباك صعقًا بالكهرباء في بنى سويف

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

لقى سباك مصرعه، الخميس 5 سبتمبر ، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء محاولته توصيل موتور مياه داخل منزله بقرية هربشنت بمركز ببا،

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النياب العامة.