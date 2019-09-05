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مصرع سباك صعقًا بالكهرباء في بنى سويف

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
مصرع سباك صعقًا بالكهرباء في بنى سويف

لقى سباك مصرعه، الخميس 5 سبتمبر ، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء محاولته توصيل موتور مياه داخل منزله بقرية هربشنت بمركز ببا،   

 وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزى تحت تصرف النياب العامة.

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