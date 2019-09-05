الإحتلال يقمع وقفة فلسطينية باب العمود

قمعت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء الخميس 5 سبتمبر ، مظاهرة منددة بقتل النساء أمام باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

وحسب الاناضول ، فأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في التظاهرة التي نظمها عدد من النشطاء الفلسطينيين بشكل عفوي، عند باب العامود بالدفع، وأجبرتهم على إخلاء المنطقة.

وطالب المتظاهرون بمساءلة ومعاقبة المتسببين بمقتل الفتاة إسراء غريب، التي أحدثت وفاتها موجة غضب واسعة في الشارعين الفلسطيني والعربي.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا تكونوا مع الاحتلال ضدهن"، مشبّهين العنف ضد النساء وقتلهن، مهما كان السبب، باضطهاد الاحتلال للأسيرات الفلسطينيات في السجون.