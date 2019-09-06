مستشفى الحميات بأسوان يستقبل 5 حالة مصابة بالملاريا الخبيثة

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الجمعة، خامس حالة إصابة بالملاريا الخبيثة خلال 5 أيام

وكان المستشفى استقبل اليوم، "سعيد بله آدم" 21 سنة، عامل وسودانى الجنسية، وصل الى أسوان يوم 4 سبتمبر الجار عبر ميناء السد العالي شرق، يعاني من صداع وحمى ورعشة وتم تحويله أمس لمستشفى الحميات وبعد سحب عينات منه تأكدت إصابته بالملاريا الخبيثة وجرى حجزه في غرفة العزل.

كان المستشفى احتجز يوم الأربعاء الماضي حالة لسيدة أسوانية قادمة من السودان ويوم الثلاثاء الماضي حالتين لسودانيين مقيمين بمنطقة سوق الجمال بدراو ويوم الاثنين الماضي حالة لسوداني قادم عبر ميناء أرقين.

ومازالت الحالات الخمس تتلقى العلاج بالمستشفى.