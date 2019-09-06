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استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

منذ 32 دقيقة
عدد القراءات: 60
استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة 6 سبتمبر ، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى المستمرة منذ 30 مارس، وذلك للأسبوع الـ73 على التوالي.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" بمخيمات العودة.

وأكدت الهيئة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن، مشددة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة.


ومن المقرر أن تبدأ فعاليات "جمعة حماية الجبهة الداخلية" مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة.

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