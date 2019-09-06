دعوات جديدة لفرنسا لوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات

حثت 17 منظمة غير حكومية مجددا فرنسا، الخميس 5 سبتمبر ، على التوقف فورا عن بيع السلاح للسعودية والإمارات، خصوصا بعد صدور تقرير جديد عن الأمم المتحدة بشأن الوضع المأسوي في اليمن.



وأوضحت هذه المنظمات، التي تعنى بحقوق الإنسان، أنها "تكرر دعوتها استنادا إلى حدثين مهمين حصلا هذا الأسبوع".



وتابع البيان "لقد قتل الأحد أكثر من مئة محتجز في غارة جوية في ذمار في غرب اليمن. كما كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول مثل فرنسا كي توقف تغذية النزاع بالسلاح".



وأكدت مجموعة الخبراء هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، في تقريرها حصول "عدة جرائم حرب" منذ العام 2014 في اليمن.