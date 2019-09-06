امرأة وزير للداخلية.. تعرف على ابرز تشكيلة الحكومة السودانية

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس 5 سبتمبر ، تشكيلة أول حكومة في السودان منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل الماضي ، وتسمية 18 وزيرا وتأجيل تسمية وزيرين هم وزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية

وأرجئ إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافياً للاختيار بين الأسماء التي رشحها المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقد تم تسمية وزيري الدفاع والداخلية، حيث تم تسمية الفريق أول ركن جمال عمر وزيراً للدفاع.

عمر من ولاية نهر النيل شمال، خريج الدفعة 31 بالكلية الحربية، ومن زملائه بالكلية رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أبوبكر دمبلاب ورئيس اللجنة السياسية السابق بالمجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين وعضو المجلس العسكري السابق الفريق جلال الشيخ.

تولى هيئة الاستخبارات العسكرية في مارس 2017 ثم أعفي منها بعد فترة وجيزة وتم تكليف الفريق أول مصطفى محمد مصطفى بدلا عنه.



الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع السوداني

عمل امينا عاما لوزارة الدفاع لسنوات، وتربطه علاقات مميزة مع وزير الدفاع السابق الفريق أول ركن عوض بن عوف وعملا معا في هيئة الاستخبارات.

عند وصوله لرتبة اللواء أحيل للمعاش ثم تمت إعادته للخدمة بقرار من وزير الدفاع السابق في ابريل/نيسان الماضي، وتمت ترقيته لرتبة الفريق أول ركن وتعيينه رئيسا للجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري خلفا للفريق أول مصطفى محمد الذي استقال من عضوية المجلس العسكري في سبتمبر/أيلول 2019.

وزير الداخلية

كما تم اختيار الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيرا للداخلية.

ينحدر الطريفي من ولاية الجزيرة بوسط السودان، وهو خريج الدفعة 47 كلية الشرطة السودانية التي تخرج منها في العام 1983.

قضى الطريفي وقتا ليس بالقصير بإدارة المباحث المركزية، وعمل في عدد من ولايات السودان المختلفة منها ولاية شمال دارفور التي عمل بها مديرا للشرطة وولاية النيل الأبيض التي عمل بها نائبا لمدير الشرطة.



تخرج البدوي من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1978، وعين مدرس مساعد بجامعة الجزيرة بمدينة مدني بوسط السودان.

تم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن عام 1983.

عاد للعمل بجامعة الجزيرة، ثم انتقل للعمل بالبنك الدولي. عمل خبيرا في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصاديات ما بعد الحروب الأهلية، وتم انتخابه مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.



إبراهيم البدوي وزير المالية

آخر منصب له قبل توليه الوزارة هو مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي.

وزير الخارجية

للمرة الأولى في تاريخ السودان يتم اختيار امرأة لمنصب وزير الخارجية، حيث اختار رئيس الوزراء السفيرة أسماء محمد عبد الله.

ولدت عبد الله في أحد أحياء الخرطوم حيث كانت هى وفاطمة البيلي، أول سيدتين تلتحقان بالسلك الدبلوماسي عام 1971 وتدرجت فيه حتى وصلت إلى منصب وزير مفوض.

عملت في عدد من البعثات الدبلوماسية منها استوكهولم والرباط، كما عملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، واستقرت بالمغرب برفقة زوجها لفترة زمينة ثم عادت للخرطوم.

أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية السودانية

وزير العدل

تم اختيار الأكاديمي والباحث والمستشار المستقل في القانون الدولي والدستوري نصر الدين عبد الباري وزيرا للعدل.

يحمل عبد الباري بكالوريوس وماجستير في القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون من جامعة هارفارد.