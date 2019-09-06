جمعية العلماء بالجزائر تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة الرئاسيات

دعت جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، أمس الخميس 5 سبتمبر ، إلى ضرورة توفير كافة شروط وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وشدد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في ندوة صحفية عقب لقائه بوفد عن هيئة الحوار والوساطة بقيادة منسقها العام كريم يونس على ضرورة "مشاركة واسعة لكل فئات الشعب" في هذا الموعد الانتخابي.



وشددت الجمعية، على ضرورة "ضمان استقلاليتها"، مع توفير "مناخ مناسب" لعملها من قبيل "العفو عن هفوات بعض شباب الحراك الشعبي"، وتشكيل حكومة وطنية توافقية للإشراف على المرحلة المقبلة.



كما جددت الجمعية "دعمها" للحراك الشعبي القائم على "منطلقات سلمية ووطنية " مشددا في هذا الإطار على ضرورة " تقوية وحدة الجزائريين تحت راية وطنية واحدة وتمسكهم بثوابتهم الوطنية".