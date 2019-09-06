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عون: أي اعتداء على سيادة لبنان سيقابل بدفاع مشروع عن النفس

منذ حوالى ساعة
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عون: أي اعتداء على سيادة لبنان سيقابل بدفاع مشروع عن النفس

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الجمعة 6 سبتمبر ، أن الاعتداء الصهيوني الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجاً عن قواعد الاشتباك، التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في العام 2006 وحتى اليوم ، مؤكدا أن "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".

وشدد عون إلى أن لبنان ملتزم بالقرار الرقم 1701، وأن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية "اليونيفل" ويقوم بواجبه كاملا تنفيذا لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع.

وشهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة تصعيدا عسكريا من خلال قيام "حزب الله" اللبناني بعملية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.

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