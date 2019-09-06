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الخطيب: لجنة الاستيطان تستهدف المسجد الأقصى وتهويد القدس

منذ 11 دقيقة
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الخطيب: لجنة الاستيطان تستهدف المسجد الأقصى وتهويد القدس

أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال لجنة الاستيطان تهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى.


وأشار إلى أن وظيفة اللجنة "التنسيق والتشبيك فيما بينها لتنفيذ مشروع التهويد في القدس وخاصة الأقصى".

وأوضح أنَّ اللجنة تضم ممثلين عن الوزارات المهمة وفي مقدمتها "الداخلية والأمن الداخلي والاقتصاد والخارجية والمالية".

وأضاف: "هناك عشرات الجمعيات اليهودية التي تعمل في مجال تهويد القدس وسرقة العقارات".

وتابع: "تم تشكيل إطار حكومي للتعامل معها ضمن خطة حكومية تتكون من ثمانية وزارات وتعمل بتنسيق مباشر مع بلديات الاحتلال".

ولفت الخطيب إلى أن هذه اللجنة تشكلت في عهد بينامين نتنياهو وترتبط مباشرة بديوانه كما جهاز المخابرات.

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