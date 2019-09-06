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"أوتشا": استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 600 برصاص الاحتلال

منذ حوالى ساعة
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"أوتشا": استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 600 برصاص الاحتلال

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، بأن قوات الاحتلال الصهيوني ، قتلت خلال الأسبوعين الماضيين، فلسطيني خلال مشاركته في المظاهرات السلمية على السياج الحدودي في قطاع غزة، وأصابت أكثر من 600 آخرين بجروح، في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ، فيما فرضت علي 23 مناسبة على الأقل ،  قيودا على الوصول داخل غزة.

وقال "أوتشا"، إن فلسطينيا استشهد بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، وأصيب 483 آخرين، خلال تلك الفترة، في المظاهرات التي يشهدها القطاع منذ مارس 2018.

وخلال تلك الفترة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل وعملية تجريف للأراضي بالقرب من السياج ، واعتقلت أربعة فلسطينيين بزعم محاولتهم اختراق السياج.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أصابت قوات الاحتلال 146 فلسطينيًا في اشتباكات متعددة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة، بحسب التقرير.

وأوضح أن معظم الإصابات (120 إصابة) كانت في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل "اتش 2" ، عندما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المنازل الفلسطينية في مناسبتين .

كما أصيب 11 فلسطينياً خلال عمليات البحث والاعتقال في مخيم "طولكرم" للاجئين وقرية "عنبتا" في طولكرم، و"كفر قدوم" في قلقيلية ، و"أبو ديس" وبلدة "العيزرية"، وحي "العيسوية " والتي تقع في مدينة القدس المحتلة.

وجاء في التقرير الأممي أن قوات الاحتلال نفذت 166 عملية بحث واعتقال في قرى وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال حوالي 150 فلسطينياً خلال العمليات.

وأصيب فلسطيني بجروح وسُجلت أضرار جسيمة في الممتلكات، في هجمات نفذها مستوطنون.

أما على صعيد هدم المنازل، فأشار التقرير إلى قيام سلطات الاحتلال بهدم ثمانية مبانٍ مملوكة للفلسطينيين في المنطقة "ج" وشرقي القدس المحتلة، من ضمنها خزان للمياه، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية.

وأسفرت عمليات الهدم إلى تهجير 19 مواطنا فلسطينيا، فيما تأثر نحو 700 فلسطيني بهدم خزان مياه في طوباس (شمال القدس المحتلة)، والذي يزوّد خمس مجتمعات بدوية فلسطينية بالماء.

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